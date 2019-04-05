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AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılması için başvuruda bulundu

05.04.2019 00:12

Son dakika gelişmesine göre, AK Parti bütün İstanbul genelindeki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.


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