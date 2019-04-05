Son dakika gelişmesine göre, AK Parti bütün İstanbul genelindeki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.
AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılması için başvuruda bulundu05.04.2019 00:12
- AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılması için başvuruda bulundu
- AK Parti'den Anıtkabir açıklaması: Bu siyasi bir istismardır
- AK Parti'den CHP'ye geçen İzmir Torbalı'da Belediye Başkanı, Ömer Halisdemir'in resmini söktü
- Yalova'da tüm oylar yeniden sayılacak
- Elazığ Sivrice'de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem!
- Kırklareli'nde yeniden sayım kararı
- İstanbul İl Seçim Kurulu kara verdi! İstanbul'un 15 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak
- Diyarbakır’ı kazanan hendek-çukur partisi HDP, mesaiye ölen teröristlere saygı duruşuyla başladı
- CHP'li Mahmut Tanal'dan A Haber canlı yayınına müdahele
- İstanbul İl Seçim Kurulu'nda Beyoğlu kararı! Geçersiz oylar yeniden sayılacak
- Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti
- Müge Anlı son bölümde bahsi geçen Karaman olayında son durum ne? Müge Anlı 4 Nisan son bölüm izle!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.