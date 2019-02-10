AK Parti İstanbul Sandık Başkanları buluşmasında muhteşem anlar 10.02.2019 23:59

AK Parti İstanbul Sandık Başkanları buluşmasında Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Başkan Erdoğan, salondaki kalabalığa eşlik ederken, partilileri selamladı. İşte büyüleyen o görüntüler...