AK Parti İstanbul ilçe başkan adayları bugün açıklanacak! 29 Aralık 2018, Cumartesi

AK Parti bugün yerel seçimlerde İstanbul'da belediye başkanı olmak için yarışacak adayları duyuracak. Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.