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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor

02.04.2019 15:32

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl genelindeki tüm ilçelerde gerekli itirazların yapıldığını açıklayan Şenocak, "Hile ve usulsüzlükler tespit ettik." dedi.


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