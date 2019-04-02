AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl genelindeki tüm ilçelerde gerekli itirazların yapıldığını açıklayan Şenocak, "Hile ve usulsüzlükler tespit ettik." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor02.04.2019 15:32
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