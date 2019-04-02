AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor 02.04.2019 15:32

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl genelindeki tüm ilçelerde gerekli itirazların yapıldığını açıklayan Şenocak, "Hile ve usulsüzlükler tespit ettik." dedi.