AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bu videosu rekor kırdı! "Onu da biz yaptık..." 19.02.2019 21:35

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın , Ulaştırma Bakanlığı döneminde hizmete açılan Ilgaz Dağı Tüneli için ,"Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'na tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Onu da yaptık." ifadesi izleyenleri kahkalara boğdu. İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın rekor kıran o videosu...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, samimiyetini yine konuşturdu. TRT'de yayınlanan 'Vapurda Çay Simit' programına katılan Yıldırım, İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini dile getirdi.



Ulaştırma Bakanlığı döneminde hizmete açılan Ilgaz Dağı Tüneli için ,"Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'na tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Onu da yaptık." ifadelerine yer veren Yıldırım, izleyenleri kahkalara boğdu. Espri yaptığı o anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.



"SEN MÜTHİŞ BİR ADAMSIN"

Doğallığı ve neşeli yönüyle ön plana çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için sosyal medya kullanıcıları binlerce paylaşımda bulundu."Sen müthiş bir adamsın", "Keşke herkes Binali Yıldırım kadar doğal olabilse", "Bundan sonra Binali Yıldırım hayranıyım" gibi yorumlar yapan kullanıcılar Binalı Yıldırım'ın samimiyetinin yapıcı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.