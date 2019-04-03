AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: Türk halkının sinirini bozmayın

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "Türk halkının sinirlerini bozmayın. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Sürecin sonuçlanmasını sükunetle bekleyin. Madem YSK'ya güveniyorsan onun kararını bekleyeceksin. YSK'nın mazbatayı vermesini bekleyeceksin." ifadelerine yer verdi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: Türk halkının sinirini bozmayın03.04.2019 19:41
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