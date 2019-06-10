AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması (Video) 10.06.2019 17:10

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 16 Haziran akşamı yapacakları canlı yayına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 16 Haziran akşamı yapacakları canlı yayına ilişkin de açıklama yapan Yıldırım, programı sunacak isim olan İsmail Küçükkaya için "Başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

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Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım bir ülkeye giderse orada canlarını sıkacak havaalanında girişlerde bekletirler onların moralini bozabilir miyiz acaba başarısız olmaları için. Onların da belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak ve çok daha güzel bir başarıyı Konya'da elde ettikleri başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.''