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AK Parti ile MHP arasında kritik görüşme!

12.02.2019 11:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetler, Cumhur İttifakı kapsamında bugün görüşecek.


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