AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cuma Namazı'nı 39 ilçe adayıyla birlikte kılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İstanbulluların gönüllerine girmeyi vaadediyorum. İstanbul projelerini 7 Ocak'ta açıklayacağız." dedi. Yıldırım, Büyükada'daki fayton tartışmasına ilişkin de "Esnafla görüşerek bu rezilliğe bir son vereceğiz! " diye konuştu.
AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar04 Ocak 2019, Cuma
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