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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan sahur sürprizi! 'Koca bir simit tepsisiyle...'

02.06.2019 03:50

Halkla sahur yapmak üzere Beşiktaş'a giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, elinde koca bir simit tepsisiyle mekana geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.


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