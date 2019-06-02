AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan sahur sürprizi! 'Koca bir simit tepsisiyle...' 02.06.2019 03:50

Halkla sahur yapmak üzere Beşiktaş'a giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, elinde koca bir simit tepsisiyle mekana geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.