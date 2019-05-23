AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, Bem-Bir-Sen iftarına katıldı 23.05.2019 23:04

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN’le imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinin detayını anlatarak, “Sosyal Denge Sözleşmesi adı altında yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Bundan İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum” dedi.