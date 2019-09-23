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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan 'İnfaz Yasası' açıklaması! Af yasasında son dakika -Video

23.09.2019 13:20

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Muş yargı paketi taslak metninin CHP'ye sunulduğunu ve infaz yasası hakkında ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtti.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı paketi taslak metninin CHP'ye sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Muş açıklamalarında infaz yasası hakkında ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtti.

MEHMET MUŞ'UN AÇIKLAMALARI

Konu hakkında Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle oldu:

"İnfaz yasası yetişirse bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunacağız.

İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak."

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