Haberler Web TV AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ankara seçimleriyle ilgili önemli açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ankara seçimleriyle ilgili önemli açıklama

04.04.2019 16:17

AK Parti genel sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti, Ankara'da 25 ilçe için il seçim kuruluna başvuracak" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları