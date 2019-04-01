Son dakika haberine göre AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız."
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler tespit ettik itirazlarımızı yapacağız01.04.2019 13:23
- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler tespit ettik itirazlarımızı yapacağız
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