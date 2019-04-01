AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler tespit ettik itirazlarımızı yapacağız 01.04.2019 13:23

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız."