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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler tespit ettik itirazlarımızı yapacağız

01.04.2019 13:23

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız."


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