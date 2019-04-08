Haberler Web TV AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda.

08.04.2019 18:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili konuştu. Yavuz, ''Maddi hata yüzde 80 bizim aleyhimize nasıl oluyor? Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları