AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda. 08.04.2019 18:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili konuştu. Yavuz, ''Maddi hata yüzde 80 bizim aleyhimize nasıl oluyor? Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda.'' dedi.