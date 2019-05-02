AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz açıklamasında İstanbul seçimleri ile ilgili "“Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik. İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıktı02.05.2019 11:28
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