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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

09.04.2019 13:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep edeceklerini belirtti.


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