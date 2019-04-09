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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da oy farkı 14 binlerde

09.04.2019 13:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlerde olduğunu söyledi.


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