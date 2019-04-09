AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da oy farkı 14 binlerde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlerde olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da oy farkı 14 binlerde09.04.2019 13:20
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