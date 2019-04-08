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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: CHP yetkilileri aldı oluşturmaya çalışıyor

08.04.2019 18:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da yapılan itirazlar ve oy sayımıyla ilgili açıklama yaptı. CHP tarafından paylaşılan rakamlara değinen Yavuz, "Oranlar veriliyor, il başkanları, genel başkan yardımcıları ve sayın Kılıçdaroğlu tarafından. Bu doğru değil. 'Sandıkların yüzde 93,2'si açıldı' deniliyor. Bu kesinlikle doğru değil." dedi.


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