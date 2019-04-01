AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan İstanbul açıklaması 01.04.2019 16:09

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İstanbul sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında yerel seçimlerle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş İstanbul'daki durumu değerlendirirken, " Sonuçlara yapılan itirazlar ve bunların sonucu ile ilgili değerlendirmeler var. İtirazlar en kısa sürede sonuçlanacaktır. 300 bine yakın geçersiz oy var. bazı ilçelerde bu oran çok yüksek. Teşkilatımız itirazlarını hazırlıyor. Biz de, CHP de takip ediyor. Sonucu YSK verecek." dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Her seçim sürprizleri barındıran bir seçimidir. Nihayetinde kararı millet veriyor. Şunu biliyorduk özellikle büyükşehirler olmak üzere kıl payı seçimin alınabileceği tahmin ediliyordu.

Bizim açımızdan da 24 Haziran seçimlerinde elde etmiş olduğumuz oyu alabileceğimizi tahmin ediyorduk. O sonuç da bizim açımızdan gerçekleşti.

AK Parti'nin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu. Sonuçları itibarıyla hayırlı uğurlu olsun.

İSTANBUL'DA NE OLDU?

Türkiye'de işlerini en düzgün yapan kurumlardan birisi YSK'dır. Seçim sonuçları kesinleştikçe bunları ilan ediyor.

Bir sonuçlara yapılan itirazla ve bunların sonucu değerlendirmeler var en kısa zamanda bunların sonuçlanacağını biliyoruz.

İtiraz süreçleri sonunda seçim kurullarını kararlarını verecek

İSTANBUL İLE İLGİLİ ELİNİZDEKİ TESPİT NE?

İstanbul'la ilgili 300 bine yakın geçersiz oy var. Bazı ilçelerde yüksek görünüyor teşkilatımız ellerindeki ıslak imzalı belgelerle birlikte itirazlarını hazırlıyorlar. Biz de CHP de bunu takip ediyor.

Bizim milletimiz her seçimde büyükşehre başka ilçede başka oy kullanmıştır. Vatandaşımızın bir tefrik etme yeteneği var. Önce bu sonuçlar bir netleşsin.

ANKARA SONUÇLARI

Bir şekilde itirazlar yapılacak. Her parti için bu geçerlidir. Biz de diğer partiler de seçim sonuçlarına itiraz edecek.

Ama biz demokratik olgunluğu çok yüksek bir siyasi hareketten geliyoruz. Milletimiz ne dediyse baş göz üzerine. Üzerine bir tek laf söylemeyiz.

Kesin sonuçlar ortaya çıksın, zaten cumhurbaşkanımız Huber Köşkü'nde "diğer partilerden kazanan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Bu itirazlar bittikten sonra bizim partimiz dışında adayla kazandıysa nasıl kendi partimizden kazanan adayları tebrik ediyorsak başka partiden seçilenleri de kutlamayı biliriz.