Haberler Web TV AK Parti düğmeye bastı! Muhtarlara ayrı seçim geliyor

AK Parti düğmeye bastı! Muhtarlara ayrı seçim geliyor

03.05.2019 13:26

Hem seçmen göçünün önlenmesi hem de geçersiz oyların önüne geçilmesi için muhtarlık sandığının belediye başkanlığı seçimlerinden farklı tarihte kurulması hedefleniyor.


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