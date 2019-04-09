AK Parti Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Büyükçekmece'deki seçimin yenilenmesi için YSK'ya 130. Madde gereğince olağanüstü müracaatta bulundu.
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu09.04.2019 17:13
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