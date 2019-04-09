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AK Parti Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu

09.04.2019 17:13

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Büyükçekmece'deki seçimin yenilenmesi için YSK'ya 130. Madde gereğince olağanüstü müracaatta bulundu.


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