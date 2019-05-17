AK Parti belediyeleri mercek altına alıyor! Yılda 2 kez rapor hazırlanacak 17.05.2019 15:49

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları düzenlenecek ve yılda 2 kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlanacak. Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak.