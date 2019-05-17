AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları düzenlenecek ve yılda 2 kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlanacak. Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti belediyeleri mercek altına alıyor! Yılda 2 kez rapor hazırlanacak17.05.2019 15:49
- AK Parti belediyeleri mercek altına alıyor! Yılda 2 kez rapor hazırlanacak
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