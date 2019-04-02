Haberler Web TV AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var

02.04.2019 16:10

Yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "3 bin 217 sandıkta hile var." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları