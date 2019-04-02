Yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "3 bin 217 sandıkta hile var." dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var02.04.2019 16:10
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