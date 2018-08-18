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AK Parti 6. Olağan Kongresi

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti'nin kongre heyecanı tüm salonu kapladı. 'Millet bir' sloganının kullanıldığı kongreye yurdun dört bir tarafından AK Parti sevdalıları akın etti.

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