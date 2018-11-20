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AK Parti 25 ilde adayını belirledi

20 Kasım 2018, Salı

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, AK Parti'nin 25 ilde adayını belirlediği öğrenildi.


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