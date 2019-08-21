AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyor! Babacan, Davutoğlu ve Gül'e davet yok! 21.08.2019 13:00

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Partide görev alan birçok önemli isme kutlama için davetiye gönderildi. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi "kendisini aileden görmeyenler" kutlamaya davet edilmedi.

AK Parti, 23 Ağustos'ta 18. kuruluş yıl dönümü için görkemli bir tören düzenleyecek. Partide bugüne kadar görev alan birçok isme tören için davetiye gönderildi.



BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİK EDECEK

Başkan Erdoğan'ın törene liderlik etmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti'nin 18 yılının anlatılacağı sergi ve sunumlar yapılacak törende, özel hazırlanan bir marş da ilk kez seslendirikecek.

"KENDİSİNİ AİLEDEN GÖRMEYENLER" LİSTE DIŞI

Davetiye gönderilenler arasında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler yer almadı. Kutlamanın "kendisini aileden hissedenler" arasında yapılacağı vurgulanırken, Gül, Davutoğlu ve Babacan gibi "kendisini aileden görmeyenler" liste dışı bırakıldı.