Yol Durumu

AK Parti 17 yaşında

14 Ağustos 2018, Salı

Kuruluşundan sadece 15 ay sonra iktidar olan ve aralıksız tek başına iktidarını sürdürerek Türk siyasi tarihine damgasını vuran AK Parti bugün 17. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.. AK Parti 17 yıllık süreçte kapatma davasından darbe teşebbüsüne onlarca badire atlattı.

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