AK Parti 17 yaşında

Kuruluşundan sadece 15 ay sonra iktidar olan ve aralıksız tek başına iktidarını sürdürerek Türk siyasi tarihine damgasını vuran AK Parti bugün 17. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.. AK Parti 17 yıllık süreçte kapatma davasından darbe teşebbüsüne onlarca badire atlattı.
AK Parti 17 yaşında14 Ağustos 2018, Salı
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