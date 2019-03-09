Ailelerin korkulu rüyası Momo için bakanlık harekete geçti 09.03.2019 09:09

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin korkulu rüyası haline gelen ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen ‘Momo’ oyununa erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulundu.