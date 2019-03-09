Ailelerin korkulu rüyası Momo için bakanlık harekete geçti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin korkulu rüyası haline gelen ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen ‘Momo’ oyununa erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulundu.
Ailelerin korkulu rüyası Momo için bakanlık harekete geçti09.03.2019 09:09
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