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Ailelerin korkulu rüyası Momo için bakanlık harekete geçti

09.03.2019 09:09

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin korkulu rüyası haline gelen ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen ‘Momo’ oyununa erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulundu.


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