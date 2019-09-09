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Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur annelere destek için Diyarbakır'da

09.09.2019 16:54

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların aileleri HDP binası önündeki evlat nöbetlerine devam ediyor. Bekleyiş 7. gününe girerken acılı ailelerin sayısı 18'e yükseldi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evlat nöbetindeki mağdur anneleri ziyaret etti.


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