Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların aileleri HDP binası önündeki evlat nöbetlerine devam ediyor. Bekleyiş 7. gününe girerken acılı ailelerin sayısı 18'e yükseldi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evlat nöbetindeki mağdur anneleri ziyaret etti.
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur annelere destek için Diyarbakır'da09.09.2019 16:54
- Hatay İskenderun'da derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı (Video)
- Binali Yıldırım okul açılışında Başkan Erdoğan'ı aradı... Erdoğan ve minik öğrenci arasındaki diyalog gülümsetti
- Osmaniye Kadirli’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı (Video)
- Muğla'da düğün gecesi inanılmaz olay! Düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi
- Uydu görüntüsünde dikkat çeken detay! FETÖ elebaşının adının baş harfini...
- Adalet Bakanı Gül kadın cinayetleri hakkında net konuştu: "Eğer bir kadın kurtulacaksa Anayasa'yı bile değiştiririz"
- Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur annelere destek için Diyarbakır'da
- Avrupa kornerden 2 gol atıp hat-trick yapan defans oyuncusu Joe Jacobson'u konuşuyor
- Sri Lanka’da filler kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
- Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirdi! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)
- Halit Ayar'ı öldüren 2 zanlının 40 suç kaydı ortaya çıktı! Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve yeterli mi?
- Taksim'de İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülme anı görüntüleri kamerada! İşte kan donduran cinayet anı görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.