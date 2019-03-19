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AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı! Türkiye'nin temyiz başvurusu kabul edildi

19.03.2019 13:33

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.


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