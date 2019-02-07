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AİHM'den hendek olayları başvurusuna ret

07 Şubat 2019, Perşembe

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvurular üzerine 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını inceledi ve kabul edilemez buldu. Karar, AİHM'de bekleyen benzer nitelikteki 135 ve ileride AİHM'e taşınması muhtemel çok sayıda başvuru bakımından örnek teşkil ediyor.


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