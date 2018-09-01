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Ahtapot kameramana saldırdı

01 Eylül 2018, Cumartesi

Çekim yapmak üzere suyun altına giren bir kameraman, ahtapotun saldırısına uğradı.

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