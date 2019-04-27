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Ahmet Türk'ün belediye başkanı olduğu HDP'li belediyeden işçilere şantaj ve mobbing

27.04.2019 16:52

Tutuklu olduğu dönemde hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle günlerce hakkında "Tahliye edilsin" kampanyası düzenlenen Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra işler değişti. Mardin'de HDP'li belediyenin kadrolu personele şantaj ve tehditlerle sendikalarından istifa etmeleri üzerine baskı yaptığı ortaya çıktı.


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