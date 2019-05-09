Ahmet Şık ile Ruşen Çakır ihanet planını ağzından kaçırdı 09.05.2019 18:49

Yerel seçimleri bahane ederek Türkiye’yi karıştırmak isteyen gruplar bir bir kendini gösteriyor. YSK’nın seçim yenileme kararı sonrasında Batı ve batı destekli içerideki çeteler kaos oluşturmak için harekete geçti. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Ruşen Çakır, ihanet planını ağzından kaçırdı. 23 Haziran’da çıkacak sonuca göre Türkiye’nin işgal edileceğini öne sürdüler.