Ahmet Nur Çebi'den flaş Abdullah Avcı açıklaması 20.10.2019 23:15

Beşiktaş'ta düzenlenen seçimli olağan kongrede siyah beyazlı kulübün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Profesyonel çizgide devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmalıyız. Olduğum süreçte beceremedik. Bazı halkalar eksik kaldı.

Abuk subuk transfer istemiyorum. İsraf yok. Her imza için 10 kere düşünmemiz gerekecek. Dikkatli olmalıyız. İlk icraatım mazbata almak olacak. Mali sorunları çözeceğiz. Ödemeler yapılması gerekiyor. Bunları masaya yatıracağız. Derbiye takımı motive etmek istiyorum.

Hoca çok kıymetli, hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Olmadığı süreçte karşılıklı değerlendirme olacaktır.