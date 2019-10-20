Ahmet Nur Çebi: 8.600 genel kurul üyemiz bugün ispatlamıştır 20.10.2019 22:20

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu. Başkan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada Ahmet Nur Çebi,"Beşiktaş Genel Kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını bu lekeyi Beşiktaş'ın alnına vuramayacağını bugün gelen 8.600 tane genel kurul üyemiz ispatlamıştır. Bana oy veren de vermeyen de benim için Beşiktaşlıdır." dedi.