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Ahmet Kural'dan Kurban Bayramı mesajı...(Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları)

11.08.2019 12:56

Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen Ahmet Kural, Instagram hesabından Kurban Bayramı videosu yayınlandı. İşte geçirdiği zor günlerin geride kaldığı yüzünden okunan Ahmet Kural, ve diğer ünlülerin Kurban Bayramı mesajları...


Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen Ahmet Kural, Instagram hesabından Kurban Bayramı videosu yayınlandı. İşte geçirdiği zor günlerin geride kaldığı yüzünden okunan Ahmet Kural, ve diğer ünlülerin Kurban Bayramı mesajları...

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