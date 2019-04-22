Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla 6 ay önce mahkemeye başvurdu. Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, '' Hakaret, tehdit ve kasten yaralamadan şikayetçi olduk. Adalet tecelli etti.'' dedi.
Ahmet Kural - Sıla davasında karar: Ahmet Kural'a yıl 4 ay hapis cezası!22.04.2019 10:54
- Ahmet Kural'dan mahkeme çıkışı ilk açıklama: Hapis cezası yok
- Mahkemenin Ahmet Kural kararının ardından Sıla'dan Adliye çıkışı açıklama
- Ahmet Kural - Sıla davasında karar: Ahmet Kural'a yıl 4 ay hapis cezası!
- Kredi çekecekler dikkat! Bugün resmen başlıyor...
- MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran şahıs yakalandı
- Kritik gün bugün! YSK itirazları ele alacak
- Sri Lanka'daki bombalı saldırılara ilişkin 13 kişi gözaltına alındı
- Şehit Yener Kırıkçı'nın babası konuştu! "Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden üzüntü duydum"
- Altın fiyatları son durum! 22 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları
- Dolarda son durum! 22 Nisan Pazartesi euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Meteoroloji'den 12 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan 2019 hava durumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.