Bir dönem aşk yaşadığı ve evlenmeyi planladığı şarkıcı Sıla'ya kendi evinde şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ahmet Kural, gece hayatında görüntülendi. Ahmet Kural'ın yanındaki gizemli kadınla yakınlaşması ise akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorularını getirdi. Genç kadının Ahmet Kural'a sarılması ve Ahmet Kural’ın da gizemli arkadaşının belini tutması dikkat çekti. Ahmet Kural daha sonra genç kadını öptü ve aracına bindirdi.
Ahmet Kural mekan çıkışı yanında bir kadınla görüntülendi! Ahmet Kural 'ın yanında ki gizemli kadın kim? (Video)03.07.2019 15:49
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