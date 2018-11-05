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Ahmet Kural adliye çıkışı açıklama yaptı

05 Kasım 2018, Pazartesi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural adliyede ifade verdi. İfadesinin ardından kameralar karşısına geçen Kural, "Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.


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