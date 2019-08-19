Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklamalara bulundu. Ersoy, kazanın oluş nedeni hakkında bilgi verdi. Ersoy, "Bir çarpışma falan değil. Süratliymiş herhalde... Çünkü kendisi yoğun bir program uyguluyormuş… Muhtemelen ondan oldu diye düşünüyoruz. Ama bir çarpışma veya herhangi bir şey yok. Tek taraflı bir kaza ve yoldan çıkıp zemine sert vurduğu için çarpmanın etkisi ile oluşmuş ölümlü bir kaza maalesef.” dedi.
Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kaza nasıl gerçekleşti? Bakan Mehmet Nuri Ersoy canlı yayında açıkladı!19.08.2019 21:47
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