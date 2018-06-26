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Ahmet Hakan canlı yayında açıkladı: istifa edecek

26 Haziran 2018, Salı

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında 24 Haziran seçimleri masaya yatırıldı. Programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayında önemli bir bilgi paylaştı. Hakan, "Ankara'dan iyi haber alan gazeteci dostların bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın istifa edebileceğini söylüyorlar. İhtiyatla karşılansın, sadece bir duyum bu.

Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği söylentisi. İyi haber alan kaynaklardan alamasam asla söylemem" dedi.
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