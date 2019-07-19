Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Tabloda kuracakları söylenen partilere yer yok... 19.07.2019 18:12

Son aylarda yeni parti kuracakları iddiasıyla sıkça gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan anket şokuyla sarsıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Optimar araştırma şirketinin yeni partiye kurulmasına ilişkin yaptığı bir araştırmayı ele aldı. Araştırma sonuçlarına göre "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 67.7'si 'Hayır' cevabı veriyor. Siyaset kulislerinde özellikle Babacan ve çevresinin bu araştırmaları gördükten sonra parti kurmayı "erteledikleri" söyleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Mahmut Övür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...