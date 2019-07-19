Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Tabloda kuracakları söylenen partilere yer yok...

Son aylarda yeni parti kuracakları iddiasıyla sıkça gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan anket şokuyla sarsıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Optimar araştırma şirketinin yeni partiye kurulmasına ilişkin yaptığı bir araştırmayı ele aldı. Araştırma sonuçlarına göre "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 67.7'si 'Hayır' cevabı veriyor. Siyaset kulislerinde özellikle Babacan ve çevresinin bu araştırmaları gördükten sonra parti kurmayı "erteledikleri" söyleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Mahmut Övür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
İşte Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün "AK Parti, Babacan ve beklentiler" adlı köşe yazısının tamamı:
Ankara'da siyasetin radarları da bu sıralar bir hayli hassas... Nerede hareket var, kim yüzünü nereye dönüyor merakla izleniyor.
Ancak bu izlemeye ve bazı yorumcuların aktardığı gibi sürpriz gelişmelere yol açacak ciddi bir hareketlenme de yok. Siyaset kulislerinde daha çok S-400, F-35'ler ve ekonomi konuşuluyor.
Özellikle AK Parti çevresinde yeni parti söylemi ilgi çekmediği gibi geleceğe ilişkin bir kaygı da yok. Kabinede veya partide büyük bir değişim olacağı yönündeki beklentiler ise ertelenmiş durumda. AK Parti, enerjisini şu sıralarda ekonomiye, dış politikaya ve kurumlaşmaya vermiş görünüyor.
Bunun en önemli nedeni, yerel seçimlerde İstanbul dahil birkaç büyük şehrin kaybedilmesine rağmen AK Parti'nin oyunun yüzde 42 civarında olması.
Bir AK Partili şöyle diyor: "Kimse hayal kurmasın, AK Parti hâlâ Türkiye'nin en büyük partisi. MHP de oyunu koruyor. Ama diğer blokun önümüzdeki seçimsiz 4 yılı nasıl geçireceği meçhul. Araştırmalar o cephede yer alan partilerin içinde çok daha anlamlı bir arayış olduğunu gösteriyor. Asıl kaynama orada yaşanıyor."
Gerçekten de son yapılan kamuoyu yoklamalarında çarpıcı veriler var. Optimar araştırma şirketinin 13 Temmuz-15 Temmuz arasında 26 ilde yaptığı ankette, yeni parti arayışlarına toplumun nasıl baktığı ve hangi partilerde arayış olduğu ortaya konuyor.
Araştırmada; "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 67.7'si 'Hayır' cevabı veriyor. 'Evet' diyenlerin oranı ise yüzde 17.7.
Bu durum geçen yıla ve bu yılın başlarına göre çok değişmiş. Bir yıl önce yeni parti isteyenlerin oranı yüzde 30-35 civarındayken bugün bu oran yarı yarıya inmiş durumda.
Bu sonuçların asıl ilginç yanı, yeni parti arayışının bazı partilerde yoğunlaşması... Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir bunu şöyle açıklıyor:
"Yeni parti kurulmasını isteyen seçmen İyi Parti ve HDP içinde çok daha fazla. Bu iki partide yeni parti arayanların oranı yüzde 35'in üstünde... CHP'de yüzde 27 AK Parti'deise yüzde 5. Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir noktada CHP'lilerin yüzde 67'sinin aday olması halinde Muharrem İnce'ye oy vereceğini söylüyor olması."
Bu tabloda Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları söylenen partilere pek yer yok gibi. Siyaset kulislerinde özellikle Babacan ve çevresinin bu araştırmaları gördükten sonra parti kurmayı "erteledikleri" söyleniyor.
Araştırmada her ikisine de yakın oranlarda destek veriliyor ve destek verenler büyük oranda CHP, İP, Saadet Partisi ve küçük partilerin seçmeninden. AK Parti seçmeni ise her iki isme de çok düşük destek veriyor.
Bu gerçeği "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar da ortaya koyuyor. AK Parti yüzde 41.8 oyla yine birinci parti.
CHP'nin olası bir genel seçimde alacağı oy oranı yüzde 25.4, MHP yüzde 11.1, İP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5
Gördüğünüz gibi siyasette tablo değişmemiş... Ankara'daki siyaset merkezleri hesaplarını bu tabloya göre yapıyor. Tablonun değişip değişmeyeceğini, S-400- Akdeniz siyaseti ve ekonominin gidişatı belirleyecek. Bu konularda da halkın hem güçlü bir desteği hem de çözüm beklentisi var.
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