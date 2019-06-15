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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

15.06.2019 14:36

Trabzonspor Divan Kurulunda konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. "Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir." dedi.


'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmediklerini söyledi.

'Genç futbolcularımız kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu. Ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir.... Monaco ve Lille'e 'Benim kulübümün borcu 160 milyon Euro, onu bile getirseniz oyuncularımı satmayacağım'

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