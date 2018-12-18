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Ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı

18 Aralık 2018, Salı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırdan çıkarken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan besici yaşamını yitirdi.


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