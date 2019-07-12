AHaber'i diğerlerinden ayıran slogan: Bizim bir derdimiz var 12.07.2019 00:29

AHaber, 25 Nisan 2011’de yayın hayatına başladı. Bir kanaldan daha ötesini hedefledi hep kendine… “Bizim bir derdimiz var” dedi, “Olan olmuş” demedi ve boş laftan hep yüz çevirdi… 2012 yılındaki MİT kumpasında, MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldı, "Asıl hedef Erdoğan’dı” dedi AHaber! 2013 yılında Gezi Parkı olayları; bütün televizyon kanaları “Masum bir gençlik hareketi, abartmayın ağaç meselesini” dedi. AHaber boş laftan yüz çevirdi ve “Bu devlete operasyon” dedi. Üç ay geçmeden FETÖ 3. dalgayı başlattı. Yargı ve polisin içinde olduğu 17-25 Aralık… Tüm televizyonlar “yolsuzluk operasyonu” derken savcılar bildiri dağıtırken, AHaber çıkar mühendisliği yapmadı ve bunun devlete 100 milyar doların üzerinde zarar veren operasyon olduğunu gösterdi. Devamında FETÖ’nün 19 Ocak 2014 MİT TIR’ları kumpası ve dahası… 251 şehit verdiğimiz FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde de A Haber gerçekleri haykırdı. İşte AHaber’in olayları seyretmediğini, olaylara seyirci kalmadığını ve olayların hep içinde olduğunu anlatan o video…