Ağustos ayı enflasyon oranı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Ağustos enflasyon oranı ne kadar oldu son dakika haberi 03.09.2019 10:13

Son dakika haberine göre 2019 Ağustos ayına ait enflasyon oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,01 oldu. Ağustos ayında yıllık ÜFE oranları da geriledi. Yıllık bazda ÜFE yüzde 0,59 oranında gerileyerek yüzde 30,51 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %19,11 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %4,26, konutta %2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lokanta ve otellerde %0,75 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %1,94 İLE ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77 düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %41,42 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %20,98, ev eşyası %20,13, lokanta ve oteller %18,52 ve eğitim %17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,16 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,87 artış gerçekleşti.



Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Ağustos 2019





