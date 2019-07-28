Ağrı'da turuncu kategoride yer alan terörist öldürüldü 28.07.2019 17:10

Son dakika haberine göre Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.