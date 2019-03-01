Ağrı'da okullar tatil mi? Valilik duyurdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde, bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Ağrı'da okullar tatil mi? Valilik duyurdu01.03.2019 09:56
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